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10.08.18 / 11:52 Новости / Россия и мир

Сотрудники Ford получили для работы поддерживающие экзоскелеты

Они снижает утомляемость и физический дискомфорт рабочих

фото: ford.com

Сотруднико Ford по всему миру получили снижающие физическую утомляемость экзоскелеты. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Экзоскелеты выдали 15 заводам по всему миру. Жилеты EksoVest облегчают труд сотрудников на конвейере и снижает утомляемость и физический дискомфорт. Также экзоскелеты уменьшают вероятность травм.

Отметим, Ford запустил пилотную программу по оснащению сотрудников экзоскелетами еще в прошлом году. Тогда их получили работнику двух заводов США. Теперь экипировку усовершенствовали, ориентируясь на отзывы работников. В настоящее время экзоскелеты используют рабочие на всех сборочных заводах Ford в Северной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке и Европе.

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