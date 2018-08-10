Сотрудники Ford получили для работы поддерживающие экзоскелеты Они снижает утомляемость и физический дискомфорт рабочих

Сотруднико Ford по всему миру получили снижающие физическую утомляемость экзоскелеты. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Экзоскелеты выдали 15 заводам по всему миру. Жилеты EksoVest облегчают труд сотрудников на конвейере и снижает утомляемость и физический дискомфорт. Также экзоскелеты уменьшают вероятность травм.

Отметим, Ford запустил пилотную программу по оснащению сотрудников экзоскелетами еще в прошлом году. Тогда их получили работнику двух заводов США. Теперь экипировку усовершенствовали, ориентируясь на отзывы работников. В настоящее время экзоскелеты используют рабочие на всех сборочных заводах Ford в Северной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке и Европе.