«Победа» решила открыть новые рейсы из Петербурга в Милан, Лондон и Стамбул С октября

Авиакомпания «Победа» решила открыть новые рейсы из Петербурга в Милан, Лондон и Стамбул. Об этом организация сообщила в пятницу.

Самолеты в Милан из Петербурга начнут летать 11 октября. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Лондон самолеты «Победы» начнут летать 12 октября. Рейсы будут постоянными по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В Стамбул полеты начнутся 28 октября и будут ежедневными.

Добавим, ранее «Победа» сообщила, что будет брать плату за регистрацию в иностранных аэропортах. Стоимость – 25 евро. Онлайн регистрация останется бесплатной. Компания заявила, что приняла такое решения для сохранения действующих низких цен на билеты.