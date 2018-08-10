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10.08.18 / 16:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Пулковская обсерватория одобрила строительство «Планетограда»

Еще в апреле

Фото Арт-группа «Явь»

Руководство Пулковской обсерватории еще весной одобрило строительство ЖК «Планетоград» вблизи территории ГАО РАН. Об этом в пятницу сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам Вишневского, ГАО РАН согласовало строительство еще 11 апреля. Поэтому у Госстройнадзора не было оснований отказать в строительстве ЖК. А прежнее разрешение комитета суд отменил по причине отсутствия согласования с ГАО РАН.

Напомним, в июне защитники Пулковской обсерватории, которые выступают против строительства на ее территории жилого комплекса, провели акцию в защиту ГАО РАН. Мероприятие приурочили к 180-летию учреждения. Ранее стало известно, что Российская академия наук постановила перенести наблюдательные исследования Пулковской обсерватории на другие базы. Предполагается перенести программы в течение пяти лет.

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Реплики

  1. Дон 20.08.2018 at 13:20 - Reply

    Тоже считаю, что удалённое наблюдение с помощью телескопа на Кавказе или в Чили – это большой шанс для развития современной науки. Согласен со Львом Пустильником – статья на ленте ру «При сегодняшнем остаточном финансировании российская наука долго не протянет»

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