Пулковская обсерватория одобрила строительство «Планетограда» Еще в апреле

Руководство Пулковской обсерватории еще весной одобрило строительство ЖК «Планетоград» вблизи территории ГАО РАН. Об этом в пятницу сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам Вишневского, ГАО РАН согласовало строительство еще 11 апреля. Поэтому у Госстройнадзора не было оснований отказать в строительстве ЖК. А прежнее разрешение комитета суд отменил по причине отсутствия согласования с ГАО РАН.

Напомним, в июне защитники Пулковской обсерватории, которые выступают против строительства на ее территории жилого комплекса, провели акцию в защиту ГАО РАН. Мероприятие приурочили к 180-летию учреждения. Ранее стало известно, что Российская академия наук постановила перенести наблюдательные исследования Пулковской обсерватории на другие базы. Предполагается перенести программы в течение пяти лет.