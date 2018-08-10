Сервис по заказу уборки Qlean купил онлайн-химчистку WashDrop Ее объединять с «Qlean.Стирка»

Сервис по заказу уборки Qlean купил онлайн-химчистку WashDrop. Об этом организации сообщили в пятницу.

Все активы онлайн-химчистки перейдут «Qlean.Стирка», передает vc.ru. Бренд WashDrop больше не будет использоваться. Часть сотрудников WashDrop перейлут в «Qlean.Стирка». Покупка должна завершиться во второй половине августа текущего года. Компании не раскрыли сумму сделки.

В Qlean считают, что объединение сократит расходы на маркетинг и службу поддержки. Кроме этого, создание единой базы клиентов увеличит число заказов и уменьшит расходы на логистику, отметили в компании.

Объединенной компанией будет руководить глава проекта «Qlean.Стирка» Максим Савостьянов, передает Inc. По словам Савостьянова, обе организации решили не конкурировать и объединить свои усилия. «В конечном счете, главная наша цель — предоставлять клиентам качественные услуги, экономить их время и силы», — заявил руководитель «Qlean.Стирка».

Отметим, проект «Qlean.Стирка» начал работать весной прошлого года в Москве. Компания работает в пределах МКАД. WashDrop также работает в Москве. Дата запуска проекта – 2016 год. В июле текущего года онлайн-химчистка приостановила работу из-за поиска инвестиций.