В Петербурге ограничат движение транспорта из-за речного карнавала С 11:00 утра 11 августа до 14:00 дня 13 августа

Речной карнавал в Петербурге ограничит движение транспорта в центре города. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 11:00 утра 11 августа до 14:00 дня 13 августа будет ограничен проезд по набережной реки Мойки от Аптекарского пер. до 1-го Садового моста. Также движение ограничат по проезду вдоль Марсового поля и по Царицынскому проезду.

Отметим, речной карнавал пройдет в городе 12 августа. Праздник проходит в Петербурге в третий раз. По рекам и каналам в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга пройдут украшенные теплоходы и речные трамваи.