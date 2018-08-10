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10.08.18 / 12:20 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ограничат движение транспорта из-за речного карнавала

С 11:00 утра 11 августа до 14:00 дня 13 августа

Речной карнавал в Петербурге ограничит движение транспорта в центре города. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 11:00 утра 11 августа до 14:00 дня 13 августа будет ограничен проезд по набережной реки Мойки от Аптекарского пер. до 1-го Садового моста. Также движение ограничат по проезду вдоль Марсового поля и по Царицынскому проезду.

Отметим, речной карнавал пройдет в городе 12 августа. Праздник проходит в Петербурге в третий раз. По рекам и каналам в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга пройдут украшенные теплоходы и речные трамваи.

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