Силуанов: Правительство не намерено повышать налоги для отдельных секторов бизнеса Хотят только изучить вопрос

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что правительство не намерено повышать налоги для отельных секторов предпринимательства. Такое заявление он сделал в пятницу.

Основные параменты по сбору налогов вступят в силу с начала 2019 года и будут зафиксированы на шесть лет, передает ТАСС слова Силуанова. При этом он отметил, что правительство готовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний. Это относится к доходам, которые возникают при изменениях внешней конъюнктуры и валютного курса. Силуанов уточнил, что вопрос тщательно проработают. В частности, выслушают доклады компаний и экспертов, а также изучат все обстоятельства и просчитают все возможные последствия.

Напомним, ранее в пятницу стало известно об инициативе помощника президента России Андрея Белоусова. Он предложил увеличить налоги для ряда сектором экономики, чтобы ежегодно изымать у них 500 млрд рублей. Это относится к компаниям в химическом, металлургическом, нефтехимическом и горнодобывающем секторах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава России согласился проработать эту идею.