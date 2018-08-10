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10.08.18 / 17:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: Правительство не намерено повышать налоги для отдельных секторов бизнеса

Хотят только изучить вопрос

Фото АБН

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что правительство не намерено повышать налоги для отельных секторов предпринимательства. Такое заявление он сделал в пятницу.

Основные параменты по сбору налогов вступят в силу с начала 2019 года и будут зафиксированы на шесть лет, передает ТАСС слова Силуанова. При этом он отметил, что правительство готовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний. Это относится к доходам, которые возникают при изменениях внешней конъюнктуры и валютного курса. Силуанов уточнил, что вопрос тщательно проработают. В частности, выслушают доклады компаний и экспертов, а также изучат все обстоятельства и просчитают все возможные последствия.

Напомним, ранее в пятницу стало известно об инициативе помощника президента России Андрея Белоусова. Он предложил увеличить налоги для ряда сектором экономики, чтобы ежегодно изымать у них 500 млрд рублей. Это относится к компаниям в химическом, металлургическом, нефтехимическом и горнодобывающем секторах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава России согласился проработать эту идею.

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