ВТБ нарастил выдачу ипотеки на 65% В июле выдали 53,2 млрд рублей ипотечных кредитов

В июле выдача ипотеки банком ВТБ увеличилась на 65% год к году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Сумма выданных ипотечных кредитов в июле составила 53,2 млрд рублей. Всего с начала года объем выданных ипотек достиг 300 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за семь месяцев 2017 года. По состоянию на начало августа, ипотечный портфель ВТБ составил 1,2 трлн рублей.

Напомним, в июне средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,48% годовых. В начале недели на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам премьер Дмитрий Медведев сказал о необходимости дальнейшего снижения ипотечных ставок. По его словам, нужно сделать ипотеку еще доступнее. Медведев призвал развивать рынок ипотечных ценных бумаг.