Организаторы фестиваля «Архдача» решили построить маяк в «Порту Севкабель» На него требуется 138,5 тыс. рублей

Организаторы фестиваля «Архдача» решили построить маяк в «Порту Севкабель». Об этом они сообщили в пятницу.

Фестиваль будет проходить с 17 по 19 августа. К открытию мероприятия организаторы решили построить в пространстве пятиметровый маяк со смотровой площадкой. Его будет строить «Общество Юных Архитекторов».

Авторы проекта запустили сбор средств на создание маяка. Всего требуется собрать 138,5 тыс. рублей.

Отметим, «Архдача» является архитектурным фестивалем. Он проходит ежегодно в живописных местах России. Участники фестиваля совместно проектируют и строят архитектурные игровые пространства. Ранее маяк уже строили в 2016 году.