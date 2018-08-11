Организаторы фестиваля «Архдача» решили построить маяк в «Порту Севкабель». Об этом они сообщили в пятницу.
Фестиваль будет проходить с 17 по 19 августа. К открытию мероприятия организаторы решили построить в пространстве пятиметровый маяк со смотровой площадкой. Его будет строить «Общество Юных Архитекторов».
Авторы проекта запустили сбор средств на создание маяка. Всего требуется собрать 138,5 тыс. рублей.
Друзья, вы не поверите! В течение трех дней, с 17 по 19 августа, мы проводим открытый бесплатный городской фестиваль #архдача и вместе с детьми и родителями строим Маяк в пространстве @sevcableport. Приглашаем юных архитекторов и их родителей принять учаcтие! Чтобы проект сложился, нужно его поддержать: помочь нам купить материалы. Поэтому мы открыли сбор средств через платформу planeta.ru. Строительство — это коллективная ответственность. Мы вместе создадим настоящее общественное пространство, которое принадлежит людям. Маяк останется в Севкабеле и будет доступен всем. Для тех, кто готов поддержать проект, у нас есть несколько предложений — и скидки на занятия, и плакаты с работами учеников Общества, и многое другое — переходите на ссылку в шапке профиля и выбирайте. Вложение любого размера — это инвестиция в качественную городскую среду и в современное детское образование. Присоединяйтесь к числу тех, кто поддерживает наш проект, получайте свои вознаграждения и приходите на строительство Маяка. Построим свой праздник! #архдача #краудфандинг
Отметим, «Архдача» является архитектурным фестивалем. Он проходит ежегодно в живописных местах России. Участники фестиваля совместно проектируют и строят архитектурные игровые пространства. Ранее маяк уже строили в 2016 году.
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