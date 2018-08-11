Европейский университет в Петербурге намерен обучать около 300 студентов Накануне ему вернули лицензию

Европейский университет в Петербурге намерен обучать около 300 студентов в новом учебном году. Об этом глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова сообщила в субботу.

Университет планирует восстановить ушедших из-за отзыва лицензии студентов, передает ТАСС. Это около 70 учащихся. Вуз пока не определил дату начала учебного года.

Самолетова отметила, что решение Рособорнадзора стало для университета неожиданность. Связанные с обучением технические моменты стороны обсудят позже, пояснила глава аппарата.

Напомним, Рособрнадзор отозвал лицензию на обучение у Европейского университета в прошлом году. Вуз несколько раз пытался ее вернуть. Ведомство организовало проверку университета в конце июля. По итогам проверки, лицензию вернули.