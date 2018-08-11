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11.08.18 / 19:19 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров сообщил о предстоящей встрече Путина и Рухани

На V Каспийском саммите

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Ирана Хасана Рухани. Соответствующее заявление министр сделал в субботу.

Руководители государства могут встретиться на V Каспийском саммите в Казахстане, передает «Интерфакс. При этом, Лавров отметил, что в настоящий момент специальных встреч не планируется. «Все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются», — заявил Лавров.

Отметим, саммит пройдет 12 августа. В нем примут участие президенты России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. В настоящий момент в Казахстане встретились министры иностранных дел из указанных стран. Встреча проходит в Актау.

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