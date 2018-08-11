Все новости

11.08.18 / 19:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы выступили против строительства спортивного комплекса в Муринском парке

Власти говорят, что сохранят зеленые насаждения

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Петербуржцы выступили против строительства спортивного комплекса в Муринском парке. Об этом стало известно в субботу.

Жители Калининского района Петербурга собирают подписи за запрет строительства спорткомпллекса, передает 78.ru. Представитель движения «Красивый Петербург» Федор Кушнаренко заявил, что активисты намерены дойти до депутатов и губернатора для решения вопроса.

Начальник департамента инвестиционного развития застройщика Самвел Григорян заявил, что строительство комплекса не затронет зеленые зоны парка. Все деревья будут максимально сохранены, сообщил Григорян. Он отметил, что попадающие под стройку деревья перенесут.

Застройщик намерен построить спорткомлекс с крытой ареной для пляжного волейбола. По словам президента пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олега Баринова, крытый стадион позволит не переносить турниры из Петербурга.

Инвестор планирует возвести здание на собственные средства. В настоящий момент разрешение на строительства нет. Застройщик собирает необзоимые документы.
Напомним, ранее Муринский парк начали реставрировать. Часть территории открыли в начале июля. Остальную часть должны отреставрировать к концу года. Дата окончания работ – 15 октября.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.