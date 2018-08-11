Петербуржцы выступили против строительства спортивного комплекса в Муринском парке Власти говорят, что сохранят зеленые насаждения

Петербуржцы выступили против строительства спортивного комплекса в Муринском парке. Об этом стало известно в субботу.

Жители Калининского района Петербурга собирают подписи за запрет строительства спорткомпллекса, передает 78.ru. Представитель движения «Красивый Петербург» Федор Кушнаренко заявил, что активисты намерены дойти до депутатов и губернатора для решения вопроса.

Начальник департамента инвестиционного развития застройщика Самвел Григорян заявил, что строительство комплекса не затронет зеленые зоны парка. Все деревья будут максимально сохранены, сообщил Григорян. Он отметил, что попадающие под стройку деревья перенесут.

Застройщик намерен построить спорткомлекс с крытой ареной для пляжного волейбола. По словам президента пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олега Баринова, крытый стадион позволит не переносить турниры из Петербурга.

Инвестор планирует возвести здание на собственные средства. В настоящий момент разрешение на строительства нет. Застройщик собирает необзоимые документы.

Напомним, ранее Муринский парк начали реставрировать. Часть территории открыли в начале июля. Остальную часть должны отреставрировать к концу года. Дата окончания работ – 15 октября.