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11.08.18 / 15:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Карельское ОМВД подозревает в поджоге Успенской церкви пассажира экскурсионного автобуса

Накануне здание полностью сгорело

Карельское ОМВД подозревает в поджоге Успенской церкви пассажира экскурсионного автобуса. Об этом стало известно в субботу.

Ведомство объявило в розыск экскурсионные красный ПАЗ с гидами в желтых футболках, передает «Фонтанка». По данным ОМВД, один из 18 туристов по неосторожности поджег Успенскую церковь в Кондопоге в Карелии.

Напомним, накануне очевидцы сообщили о возгорании церкви. Сотрудники МЧС прибыли через 8 минут после сообщения о пожаре, но церковь сгорела полностью. Здание построили в 1744 году. Церковь была признана памятником архитектуры.

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