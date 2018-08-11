Карельское ОМВД подозревает в поджоге Успенской церкви пассажира экскурсионного автобуса Накануне здание полностью сгорело

Карельское ОМВД подозревает в поджоге Успенской церкви пассажира экскурсионного автобуса. Об этом стало известно в субботу.

Ведомство объявило в розыск экскурсионные красный ПАЗ с гидами в желтых футболках, передает «Фонтанка». По данным ОМВД, один из 18 туристов по неосторожности поджег Успенскую церковь в Кондопоге в Карелии.

Напомним, накануне очевидцы сообщили о возгорании церкви. Сотрудники МЧС прибыли через 8 минут после сообщения о пожаре, но церковь сгорела полностью. Здание построили в 1744 году. Церковь была признана памятником архитектуры.