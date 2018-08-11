Sberbank Investments получил акции Михайловского ГОКа 10%

Sberbank Investments получил акции Михайловского горно-обогатительного комбината. Об этом стало известно в пятницу вечером.

Sberbank получил 10% предприятия, передает «Интерфакс». Акции переданы в качества частичного погашения долга. Стоимость сделки неизвестна.

По информации владельца Михайловского ГОКа «Метталоинвеста», продажа произошла по рыночной стоимости. Вырученные деньги предприятие анправит на частичное досрочное погашение кредитов Сбербанка, передают «Ведомости». Это произойдет в рамках стратегии по оптимизации портфеля заимствований «Металлоинвеста».

Отметим, ранее Михайловский ГОК был полностью под контролем USM Holdings через «Металлоинвест». В последний входит Лебединский ГОК. В результате новой сделки доля ЛГОК в МГОК сократилась до 89,32%.