ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и шквалистом ветре в воскресенье Скорость до 20 м/с

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и шквалистом ветре в воскресенье. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

Согласно информации МЧС, в воскресенье в Петербурге днем ожидаются дождь и местами гроза. Ветер будет юго-западный и западный. Его скорость составит 6-11 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов по Цельсию.

Напомним, в конце рабочей неделе в Петербурге была теплая погода. Температура воздуха поднималась до +24 градусов. Накануне ведомство сообщило о похолодании. Также в субботу ожидался сильный ветер.