Все новости

11.08.18 / 16:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и шквалистом ветре в воскресенье

Скорость до 20 м/с

Фото с сайта cityreporter.ru

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о грозе и шквалистом ветре в воскресенье. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

Согласно информации МЧС, в воскресенье в Петербурге днем ожидаются дождь и местами гроза. Ветер будет юго-западный и западный. Его скорость составит 6-11 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов по Цельсию.

Напомним, в конце рабочей неделе в Петербурге была теплая погода. Температура воздуха поднималась до +24 градусов. Накануне ведомство сообщило о похолодании. Также в субботу ожидался сильный ветер.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.