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11.08.18 / 12:38 Новости / Россия и мир / Экономика

VF Corporation изучает возможность продажи брендом Lee и Wrangler

Из-за падения продаж

Фото Mendez Branding

Корпорация VF Corporation изучает возможность продажи брендом Lee и Wrangler. Об этом стало известно в субботу.

Компания рассматривает такую возможность из-за падения продаж в течение нескольких лет, передает The Wall Street Journal. В прошлом году корпорация продала джинсов на $16,2 млрд, а в 2013 году продажи составили $18,8 млрд. Издание отметило, что планирует сконцентрироваться на развитии наиболее востребованных брендов The North Face, Vans и Timberland.

Отметим, VF Corporation купил бренды Lee и Wrangler в 1980-х годах. Тогда корпорации принадлежало около 25% рынка джинсов. Падение продаж началось в 2015 года. Продажи снизились на 5%.

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