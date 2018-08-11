VF Corporation изучает возможность продажи брендом Lee и Wrangler Из-за падения продаж

Корпорация VF Corporation изучает возможность продажи брендом Lee и Wrangler. Об этом стало известно в субботу.

Компания рассматривает такую возможность из-за падения продаж в течение нескольких лет, передает The Wall Street Journal. В прошлом году корпорация продала джинсов на $16,2 млрд, а в 2013 году продажи составили $18,8 млрд. Издание отметило, что планирует сконцентрироваться на развитии наиболее востребованных брендов The North Face, Vans и Timberland.

Отметим, VF Corporation купил бренды Lee и Wrangler в 1980-х годах. Тогда корпорации принадлежало около 25% рынка джинсов. Падение продаж началось в 2015 года. Продажи снизились на 5%.