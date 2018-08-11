ГУ МВД по Москве задержало экс-руководителя одного из коммерческих банков столицы Ведомство не раскрыло название банка

ГУ МВД по Москве задержало бывшего руководителя одного из коммерческих банков столицы. Об этом ведомство сообщило в субботу.

По данным ведомства, бывший руководитель и другие сотрудники банка заключили кредитные договоры с коммерческой компанией. Сумма договоров составила 800 млн рублей. Затем деньги были перечислены на счет подконтрольных кредитной организации компаний.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд решил выпустить задержанного под залог.

Добавим, накануне Центробанк заявил об обнаружении хищения в банке «Таатт». Сумма хищений составила 4,2 млрд рублей. Нарушение закона обнаружила временная администрация. Регулятор отобрал лицензию у банка «Таатт» в июле.