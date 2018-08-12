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12.08.18 / 12:50 Новости / Политика / Россия и мир

В Актау проходит пятый Каспийский саммит

Участвуют Казахстан, Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан

В казахстанском городе Актау стартовал пятый Каспийский саммит. Это произошло в воскресенье.

Саммит начался в 11:00. В воскресенье утром в Актау прибыл президент России Владимир Путин. Также в саммите принимают участие президенты Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

На саммите ожидается подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Однако сторонам сначала нужно будет договориться о вопросах разграничения морского дна. Сложности могут быть с южной частью Каспия, на которую претендуют Иран, Туркменистан и Азербайджан. Кроме того, в конвенции планируют прописать принцип неприсутствия на Каспии вооруженных сил тех стран, которые не имеют выхода к морю, пишет ТАСС. Отметим, это соглашение готовили более 20 лет.

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