В Актау проходит пятый Каспийский саммит Участвуют Казахстан, Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан

В казахстанском городе Актау стартовал пятый Каспийский саммит. Это произошло в воскресенье.

Саммит начался в 11:00. В воскресенье утром в Актау прибыл президент России Владимир Путин. Также в саммите принимают участие президенты Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

На саммите ожидается подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Однако сторонам сначала нужно будет договориться о вопросах разграничения морского дна. Сложности могут быть с южной частью Каспия, на которую претендуют Иран, Туркменистан и Азербайджан. Кроме того, в конвенции планируют прописать принцип неприсутствия на Каспии вооруженных сил тех стран, которые не имеют выхода к морю, пишет ТАСС. Отметим, это соглашение готовили более 20 лет.