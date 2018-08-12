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12.08.18 / 16:56 Новости / Петербург и Ленобласть

Большая часть Бугров осталась без света почти на два часа

Но к 16:j0 электричество вернули

Фото АБН

Большая часть поселка Бугры, несколько предприятий в промзоне и торговый центр «Парк Хаус» остались без электричества на два часа в воскресенье. Информацию об инциденте подтвердили в ПАО «Ленэнерго».

Изначально о ЧП сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Петербуржцы рассказали о том, что в «Парк Хаусе» не работают магазины из-за аварии на станции в Буграх.

В «Ленэнерго» тогда же рассказали, что восстанавливают электроснабжение во Всеволожском районе. Были нарушения на линии 110 кВ. Работы завершили к 16:00, пишет «Фонтанка».

Напомним, в конце июля посетители ТЦ «Светлановский» пожаловались на то, что их вывели из здания вооруженные люди в штатском. Позже выяснилось, что деятельность торгового центра приостановили из-за требований прокуратуры. Претензии высказали по противопожарной безопасности.

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