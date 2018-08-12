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12.08.18 / 13:55 Новости / Политика / Россия и мир

На Каспийском саммите лидеры пяти государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Подготовка документа велась 22 года

Фото Кремля

На Каспийском саммите лидеры России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это произошло в воскресенье на Каспийском саммите.

Документ носит бессрочный характер. Среди основных положений конвенции — деление дна и недр Каспийского моря на участки, подчиненные государствам. Также документ не разрешает присутствие военных сил посторонних государств на Каспии.

Судоходство и рыболовство будут вестись по отдельно согласованным международным правилам. Водная поверхность остается в пользовании сторон, научные исследования и прокладка трубопроводов также осуществляются по согласованным правилам.

Напомним, подготовка документа длилась более 20 лет. Этот Каспийский саммит – пятый. Он проходит в Казахстане, в городе Актау.

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