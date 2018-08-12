МЧС второй день тушит пожар в 19 га неподалеку от Ялты На тушении работают почти 500 человек

Управление МЧС по республике Крым второй день тушит пожар площадью 19 га недалеко от города Ялта. Об этом в воскресенье сообщили в ведомстве.

На тушении природного пожара задействованы почти 500 человек, пишет ТАСС. Также работают пожарные вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. До конца дня пожар планируют локализовать.

При этом оценка МЧС отличается от оценки Минэкологии Крыма. В ведомстве сообщали ТАСС, что площадь природного пожара составляет 80 га. Очаг пожара находится в урочище Уш-Кош. О возгорании стало известно днем в субботу.