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12.08.18 / 16:30 Новости / Россия и мир / Экономика

В Минфине намерены и дальше избавляться от вложений в госдолг США

В ответ на санкции

В Минфине намерены продолжать избавляться от вложений в ценные бумаги США. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Он напомнил, что вложения снижены до минимума. В дальнейшем сокращение продолжится в ответ на санкции США.

Ранее Силуанов признал, что в правительстве задумались над переходом на нацвалюты при расчетах стоимости барреля нефти и операций с торговыми партнерами. Ранее о такой же мере заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что грядущие американские санкции болезненны для российской экономики, но не смертельны. По его словам, устойчивость экономики РФ в настоящий момент высокая.

С начала года Россия избавляется от американских казначейских облигаций. К лету РФ покинула список крупнейших держателей долга США.

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