На территории предприятия Минобороны в Ленобласти тушили пожар В настоящий момент возгорание локализовано

В землях филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ в Ленинградской области тушили пожар. Об этом в пятницу рассказали в департаменте лесного хозяйства по СЗФО.

Пожар произошел в Кингисеппском районе. Его обнаружили 9 августа. Изначально в тушении принимали участие 26 человек, три пожарных машины и три пожарных вертолета. В воскресенье на тушение вышли уже 160 человек и 33 единицы техники. В настоящий момент пожар локализован.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму тушат крупный лесной пожар. Его обнаружили в субботу днем. Оценки площади возгорания у МЧС и профильного министерства Крыма отличаются. В МЧС говорят о 19 га леса, в Минэкологии – о 80 га. До вечера воскресенья пожар планируют локализовать.