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12.08.18 / 18:48 Новости / Петербург и Ленобласть

На территории предприятия Минобороны в Ленобласти тушили пожар

В настоящий момент возгорание локализовано

фото: forestforum.ru

В землях филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ в Ленинградской области тушили пожар. Об этом в пятницу рассказали в департаменте лесного хозяйства по СЗФО.

Пожар произошел в Кингисеппском районе. Его обнаружили 9 августа. Изначально в тушении принимали участие 26 человек, три пожарных машины и три пожарных вертолета. В воскресенье на тушение вышли уже 160 человек и 33 единицы техники. В настоящий момент пожар локализован.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму тушат крупный лесной пожар. Его обнаружили в субботу днем. Оценки площади возгорания у МЧС и профильного министерства Крыма отличаются. В МЧС говорят о 19 га леса, в Минэкологии – о 80 га. До вечера воскресенья пожар планируют локализовать.

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