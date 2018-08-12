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12.08.18 / 12:14 Новости / Общество / Россия и мир

Минобороны опубликовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Документ был составлен в августе 1941 года

Фото function.mil.ru

Министерство обороны РФ опубликовало приказ Иосиф Сталина о бомбардировке Берлина. Документ опубликовали во воскресенье, в день ВВС РФ.

Документ рукописный, он составлен под диктовку Сталина в ночь с 8 на 9 августа 1941 года. Приказ подписан главнокомандующим. Бомбовый налет на Берлин должна была провести 81-ая авиадивизия.

Отметим, с 7 августа по 5 сентября 1941 года авиация СССР провела девять авианалетов на Берлин. Налеты прекратили после того, как советским войскам пришлось оставить Таллин и Моннзундский архипелаг.

Также Минобороны сняло гриф секретности с ряда других документов – характеристики боевой живучести военных самолетов того времени, учетных карточек и боевых листков пилотов-штурмовиков, в том числе Героев Советского Союза.

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