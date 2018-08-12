Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей» до вечера займет «Порт Севкабель» Вход платный

Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей» до вечера займет площадку порта «Севкабель». Он проходит в воскресенье.

Организаторы обещают всем пришедшим израильский стрит-фуд, музыкальную площадку, выставки работ современных еврейских художников, лекции от раввинов, путешественников и экскурсоводов. Фестиваль продлится до 22:00, вход от 500 рублей, также на фестиваль можно прийти с детьми (6+).

Напомним, также в воскресенье утром в Петербурге состоялся заплыв вокруг Петропавловской крепости. Днем на реках и каналах Петербурга гребли сапсерферы, их сменила программа Речного карнавала. А фестиваль летучих змеев в парке 300-летия не состоялся из-за плохой погоды.