Все новости

12.08.18 / 16:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей» до вечера займет «Порт Севкабель»

Вход платный

Фото vk.com/sevcableport

Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей» до вечера займет площадку порта «Севкабель». Он проходит в воскресенье.

Организаторы обещают всем пришедшим израильский стрит-фуд, музыкальную площадку, выставки работ современных еврейских художников, лекции от раввинов, путешественников и экскурсоводов. Фестиваль продлится до 22:00, вход от 500 рублей, также на фестиваль можно прийти с детьми (6+).

Напомним, также в воскресенье утром в Петербурге состоялся заплыв вокруг Петропавловской крепости. Днем на реках и каналах Петербурга гребли сапсерферы, их сменила программа Речного карнавала. А фестиваль летучих змеев в парке 300-летия не состоялся из-за плохой погоды.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.