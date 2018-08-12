В Румынии во время массовых акций протеста пострадали почти 500 человек Митинги начались в пятницу

В Румынии во время массовых акций протеста в столице Бухаресте пострадали почти 500 человек. Об этом стало известно в воскресенье.

О количестве пострадавших пишет Associated Press. BBC сообщает, что президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия румынских полицейских жестокими. Полиция в ответ на действия протестующих начала применять слезоточивый газ и водометы.

Отметим, протестные выступления начались в пятницу вечером. На площади в центре города вышли десятки тысяч протестующих. Они вышли на улицы под лозунгами «Вы воры!», обвинив власти в коррупции. Некоторые митингующие бросали бутылки.