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12.08.18 / 11:18 Новости / Политика / Россия и мир

В Румынии во время массовых акций протеста пострадали почти 500 человек

Митинги начались в пятницу

румынияВ Румынии во время массовых акций протеста в столице Бухаресте пострадали почти 500 человек. Об этом стало известно в воскресенье.

О количестве пострадавших пишет Associated Press. BBC сообщает, что президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия румынских полицейских жестокими. Полиция в ответ на действия протестующих начала применять слезоточивый газ и водометы.

Отметим, протестные выступления начались в пятницу вечером. На площади в центре города вышли десятки тысяч протестующих. Они вышли на улицы под лозунгами «Вы воры!», обвинив власти в коррупции. Некоторые митингующие бросали бутылки.

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