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12.08.18 / 19:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов спрогнозировал слабый рост инфляции на фоне ослабления рубля

Резких скачков не будет, уверяет министр

Коллаж АБН

Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал слабый рост инфляции на фоне ослабления российской валюты. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

В Минфине возможный вклад от ослабления рубля в августе оценивают в 0,5 п.п. Силуанов подчеркнул что, тем не менее, инфляция находится на «как никогда низких» уровнях. Он выразил уверенность в том, что резких скачков инфляции не будет.

В настоящий момент годовой уровень инфляции составляет 2,5%. При этом целевой показатель – 4%, значит, «подушка безопасности есть», говорит министр.

Напомним, ране стало известно, что США могут ввести новые санкции против России. По данным СМИ, они будут направлены против банков с госучастием. На фоне этих новостей доллар вырос до 67 рублей и приблизился к отметке 68 рублей.

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