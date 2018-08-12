Силуанов спрогнозировал слабый рост инфляции на фоне ослабления рубля Резких скачков не будет, уверяет министр

Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал слабый рост инфляции на фоне ослабления российской валюты. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

В Минфине возможный вклад от ослабления рубля в августе оценивают в 0,5 п.п. Силуанов подчеркнул что, тем не менее, инфляция находится на «как никогда низких» уровнях. Он выразил уверенность в том, что резких скачков инфляции не будет.

В настоящий момент годовой уровень инфляции составляет 2,5%. При этом целевой показатель – 4%, значит, «подушка безопасности есть», говорит министр.

Напомним, ране стало известно, что США могут ввести новые санкции против России. По данным СМИ, они будут направлены против банков с госучастием. На фоне этих новостей доллар вырос до 67 рублей и приблизился к отметке 68 рублей.