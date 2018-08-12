Все новости

12.08.18 / 13:01 Новости / Петербург и Ленобласть

На стадионе на Крестовском во время подготовки к матчу погиб рабочий – СМИ

Выпал из грузового отсека «Газели»

Фото АБН

На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове от полученных травм при падении из грузового отсека «Газели» погиб рабочий. Об этом стало известно в воскресенье.

Как пишет «Фонтанка», инцидент случился 2 августа, когда стадион готовили к игре «Зенита» с тульским «Арсеналом». Грузчик упал на асфальт и получил перелом основания черепа, а также черепно-мозговую травму.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу. Спустя десять дней рабочий скончался.

При этом издание сообщает, что за рулем «Газели» сидел рабочий, у которого не было водительского удостоверения. Он не получил их после приезда из Узбекистана.

Напомним, на строительстве стадиона на Крестовском погибли несколько человек. В основном это были высотники, которые работали без страховки.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.