На стадионе на Крестовском во время подготовки к матчу погиб рабочий – СМИ Выпал из грузового отсека «Газели»

На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове от полученных травм при падении из грузового отсека «Газели» погиб рабочий. Об этом стало известно в воскресенье.

Как пишет «Фонтанка», инцидент случился 2 августа, когда стадион готовили к игре «Зенита» с тульским «Арсеналом». Грузчик упал на асфальт и получил перелом основания черепа, а также черепно-мозговую травму.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу. Спустя десять дней рабочий скончался.

При этом издание сообщает, что за рулем «Газели» сидел рабочий, у которого не было водительского удостоверения. Он не получил их после приезда из Узбекистана.

Напомним, на строительстве стадиона на Крестовском погибли несколько человек. В основном это были высотники, которые работали без страховки.