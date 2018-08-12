В Петербурге состоялся утренний заплыв вокруг Петропавловской крепости X-Waters Saint Petersburg Swim 2018

В Петербурге состоялся утренний заплыв вокруг Петропавловской крепости. Он прошел в воскресенье.

Подготовка спортсменов к первому заплыву началась в 6:30 часов утра, старт был назначен на 7:00. Ко второму заплыву пловцов вызвали на полчаса позже.

Всего в соревнованиях X-Waters Saint Petersburg Swim 2018 участвовали 600 человек. Им предлагали две дистанции на выбор: проплыть вокруг крепости один раз (2300 м) или два круга (4600 м).

Отметим, X-Waters – это международная серия заплывов. Организаторы делают заплыв Керченском проливе, на озере Селигер, на озере Байкал, озере Тургояк, в Волге, в Териберке, на озере Севан и в озере Вертерзее в Австрии.

В Петербурге в воскресенье стоит дождливая погода. Ранее организаторы фестиваля летающих змеев отменили мероприятие и перенесли его на другую дату.