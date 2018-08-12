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12.08.18 / 19:49 Новости / Россия и мир

В Новосибирске скончался сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Анатолий Узденский

В последние годы был актером театра «Современник»

В Новосибирске скончался актер Анатолий Узденский, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Об этом в воскресенье сообщили в московском театре «Современник».

Узденский умер на 67-м году жизни. В Новосибирск он отправлялся в отпуск. Прощание в с актером пройдет в Москве.

Отметим, в «Современнике» Узденский играл с 2005 года. Он исполнял роли в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Виндзорские насмешницы». Также играл более чем в 50 фильмах и телесериалах.

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