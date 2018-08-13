Арбитраж согласился с петербургским УФАС в деле против «Ростелекома СЗ» Антимонопольщики установили, что у компании монопольно высокие тарифы по одной из услуг

Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с управлением Федеральной антимонопольной службы по Петербургу в деле против ПАО «Ростелеком» в лице макрорегионального филиала «Северо-Запад» («Ростелеком СЗ»). Об этом в понедельник рассказали в УФАС.

Ранее после расследования антимонопольного дела УФАС выдало «Ростелекому СЗ» предписание, в соответствии с которым компания должна была разработать методику затрат и прекратить завышать цену по одной из услуг. «Ростелеком СЗ» обжаловал решение и предписание антимонопольного органа в суде. Но суды трех инстанций подтвердили их законность и обоснованность.

Напомним, в марте 2017 года антимонопольщики выявили, что «Ростелеком СЗ» установил монопольно высокие цены на услугу согласования планового расположения сетей связи «Ростелекома» на топографической съемке. «Ростелеком СЗ» должен был за плату либо согласовать документ, либо предоставить мотивированный отказ компании «Альфа-Морион», обратившейся к оператору. Однако, как установило УФАС, телекоммуникационная организация выставила счет, в который дополнительно включили оказание иных услуг. В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что только «Ростелеком СЗ» располагает сведениями о точном расположении эксплуатируемых им сетей связи, а потому услуга по сверке их расположения может оказать только он. Следовательно, на этом рынке «Ростелеком СЗ» является монополистом, делают вывод в УФАС. Цены на услугу в «Ростелекоме СЗ» были в 15 раз выше, чем у его «братьев» из Центрального и Уральского округов.