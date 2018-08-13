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13.08.18 / 10:06 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Индекс РТС на открытии биржи потерял более 1%

Индекс Мосбиржи 2264,6; индекс РТС 1053,67

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги понедельника на Московской бирже стартовали в красной зоне. Индекс Мосбиржи снижается более чем на 0,5% до 2264,6 пункта, индекс РТС стремится вниз с потерями более чем на 1%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, курс доллара к рублю на спот-рынке подскочил до 69 рублей. Для валютного рынка следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,50 рубля. Для пары евро/рубль целевой областью остается уровень 80 рублей. Дополнительное давление на рубль на открытии торгов в понедельник будет оказывать дешевеющая нефть. Цена на Brent снизилась на 0,41%, до $72,64.

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