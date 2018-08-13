Индекс РТС на открытии биржи потерял более 1% Индекс Мосбиржи 2264,6; индекс РТС 1053,67

Торги понедельника на Московской бирже стартовали в красной зоне. Индекс Мосбиржи снижается более чем на 0,5% до 2264,6 пункта, индекс РТС стремится вниз с потерями более чем на 1%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, курс доллара к рублю на спот-рынке подскочил до 69 рублей. Для валютного рынка следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,50 рубля. Для пары евро/рубль целевой областью остается уровень 80 рублей. Дополнительное давление на рубль на открытии торгов в понедельник будет оказывать дешевеющая нефть. Цена на Brent снизилась на 0,41%, до $72,64.