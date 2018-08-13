Brent на бирже теряет 0,5% До $72,5

Октябрьский фьючерс Brent на торгах Межконтинентальной биржи ICE дешевеет на 0,5%. В понедельник по фиксингу на 10:30 баррель Brent стоит $72,5.

Минимума за этот торговый день Brent достигла в 10:36, когда баррель стоил $72,45. Также в цене теряет WTI. Ее потери составляют 0,4% до $67,4 за баррель.

Отметим, слабеющая нефть дает негативный эффект на биржевой курс рубля. В понедельник утром рубль ослабел до 68 рубля за доллар. Евро торгуется у отметки $77,5.