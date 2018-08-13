Все новости

13.08.18 / 10:53 Новости / Россия и мир / Рынки

Brent на бирже теряет 0,5%

До $72,5

Фото vestifinance.ru

Октябрьский фьючерс Brent на торгах Межконтинентальной биржи ICE дешевеет на 0,5%. В понедельник по фиксингу на 10:30 баррель Brent стоит $72,5.

Минимума за этот торговый день Brent достигла в 10:36, когда баррель стоил $72,45. Также в цене теряет WTI. Ее потери составляют 0,4% до $67,4 за баррель.

Отметим, слабеющая нефть дает негативный эффект на биржевой курс рубля. В понедельник утром рубль ослабел до 68 рубля за доллар. Евро торгуется у отметки $77,5.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.