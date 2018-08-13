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13.08.18 / 22:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Бывшие подрядчики стадиона в Петербурге потребовали от властей 4,7 млрд рублей

В качестве компенсации финансовых затрат подрядчика при работах на стадионе

ФК «Зенит»

Фото АБН

«Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой — СПб»  подали иски к властям города на сумму 4,7 млрд рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Обе компании являются дочерними предприятиями «Трансстроя». Даты заседаний по искам пока не назначены. Как сообщает ТАСС, иски касаются компенсации финансовых затрат подрядчика при работах на стадионе.

Напомним, комитет по строительству расторг договор с «Инжтрансстрой- СПб»» в 2016 году из-за несоблюдения темпов строительства. Работы завершила компания «Метрострой» в 2016 году, а в 2017 году стадион адаптировали под требования FIFA. Арена «Санкт-Петербург» строилась с 2007 года.

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