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13.08.18 / 21:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин представил проект закона об экологическом налоге

Вместо экологического сбора

Минфин разработал законопроект о введении экологического налога. Документ опубликован ведомством в понедельник.

Согласно предложенным поправкам, платежи за выбросы и загрязнения среды заменяются фиксированной налоговой ставкой для каждого вида воздействия на природу в зависимости от вида загрязняющего вещества. Авторы проекта полагают, что замена платежей на налог реализует поручение Владимира Путина о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей. В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу в 2020 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали о планах правительства внести в Налоговый кодекс новую главу «Экологический налог». При этом сообщалось, что налоговое бремя на бизнес и граждан не увеличится. В настоящее время в РФ действует система экологических сборов, который считается неналоговым платежом.

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