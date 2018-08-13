Минфин представил проект закона об экологическом налоге Вместо экологического сбора

Минфин разработал законопроект о введении экологического налога. Документ опубликован ведомством в понедельник.

Согласно предложенным поправкам, платежи за выбросы и загрязнения среды заменяются фиксированной налоговой ставкой для каждого вида воздействия на природу в зависимости от вида загрязняющего вещества. Авторы проекта полагают, что замена платежей на налог реализует поручение Владимира Путина о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей. В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу в 2020 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали о планах правительства внести в Налоговый кодекс новую главу «Экологический налог». При этом сообщалось, что налоговое бремя на бизнес и граждан не увеличится. В настоящее время в РФ действует система экологических сборов, который считается неналоговым платежом.