ФАС согласовала сделку по передаче «Балтийского лизинга» фонду непрофильных активов То есть банку «Траст»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по передаче лизинговой компании «Балтийский лизинг» фонду непрофильных активов ЦБ. Об этом в понедельник сообщили в ФАС.

ФАС согласовала заявку банка «Траст», на основе которого создается фонд, на покупку 99,5% акций «Балтийский лизинг» у «Открытие холдинга». Официальных комментариев «ФК Открытие», «Открытие холдинга» и «Балтийского лизинга» получить не удалось, пишет «Коммерсантъ».

ФАС одобрила покупку «Балтийского лизинга» «Открытие холдингом» в феврале 2018 года. Ранее зампред ЦБ Василий Позднышев рассказывал «Интерфаксу», что банки группы ФК «Открытие» собираются взыскать долг с «Открытие холдинга» в размере 335 млрд рублей.

По рэнкингу агентства «Эксперт РА» к началу 2018 года входил в десятку крупнейших российских лизинговых компаний. Величина портфеля составляла 41,1 млрд рублей. В 2017 году «Балтийский лизинг» заработал 1,3 млрд рублей чистой прибыли.