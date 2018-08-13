ФАС согласовала сделку по передаче «Балтийского лизинга» фонду непрофильных активов

Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по передаче лизинговой компании «Балтийский лизинг» фонду непрофильных активов ЦБ. Об этом в понедельник сообщили в ФАС.
ФАС согласовала заявку банка «Траст», на основе которого создается фонд, на покупку 99,5% акций «Балтийский лизинг» у «Открытие холдинга». Официальных комментариев «ФК Открытие», «Открытие холдинга» и «Балтийского лизинга» получить не удалось, пишет «Коммерсантъ».
ФАС одобрила покупку «Балтийского лизинга» «Открытие холдингом» в феврале 2018 года. Ранее зампред ЦБ Василий Позднышев рассказывал «Интерфаксу», что банки группы ФК «Открытие» собираются взыскать долг с «Открытие холдинга» в размере 335 млрд рублей.
По рэнкингу агентства «Эксперт РА» к началу 2018 года входил в десятку крупнейших российских лизинговых компаний. Величина портфеля составляла 41,1 млрд рублей. В 2017 году «Балтийский лизинг» заработал 1,3 млрд рублей чистой прибыли.
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