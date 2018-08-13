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13.08.18 / 11:52 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В полиции Петербурга прокомментировали сообщения о вандалах на Медном всаднике

Задержали двух мужчин в возрасте 20 и 32 лет

Фото АБН

В полиции Петербурга прокомментировали сообщения музея городской скульптуры о молодых людях, которые пытались разжечь огонь и приготовить шашлыки на постаменте Медного всадника. Об этом стало известно в понедельник.

Как сообщили в полиции, сотрудники отделения в Адмиралтейском районе задержали двоих молодых людей еще 5 августа. Это юноши 20 и 32 лет. Они получили протоколы о мелком хулиганстве и штрафы до 1 тыс. рублей.

Отметим, также по этой статье можно получить до 15 суток ареста. Накануне в музее городской скульптуры рассказали о ночном происшествии на Медном всаднике. В музее об акте вандализма узнали от проходившей мимо девушки. Музей попросил сообщать информацию о происшествии или о правонарушителях по телефону и по почте.

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