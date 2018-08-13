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13.08.18 / 09:53 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Минприроды сократило финансирование нацпроекта «Экология» на 320 млрд рублей

Финансирование направления «Чистая вода» сокращено в два раза

Фото АБН

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сократило финансирование национального проекта «Экология» на 320 млрд рублей. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на обновленный паспорт проекта, подлинность его копии подтвердили федеральные чиновники.

Таким образом, финансирование урезали на 17% до 1,551 трлн рублей. Из федерального бюджета на нацпроект собираются выделить 632 млрд рублей, еще 125,5 млрд рублей – из региональных бюджетов, еще 793,8 млрд рублей – из внебюджетных источников, в том числе из сборов с промпредприятий, приводит цифры РБК.

По сравнению с предыдущей версией, сократились траты на экологию из федерального бюджета. Расходы из внебюджетных источников планируют увеличить на 27,8 млрд рублей. Самые большие сокращения – по направлению «Чистая вода», которая предлагает обеспечить питьевой водой нормального качества 99% потребителей. На эти цели потратить планируют 258,47 млрд рублей вместо 551 млрд рублей.

Напомним, нацпроект «Экология» запущен в рамках исполнения майских указов Владимира Путина 2018 года. Нацпроекты работают на достижение целей и стратегических задач за период до 2024 года. В нацпроекте «Экология» 10 направлений. Это «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТБО» и «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».

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