Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи – 2285,61; РТС – 1059,76

Московская биржа закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46% и составил 2285,61 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,27% до 1059,76 пунктов.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари, отмечает, что рынок постепенно отыгрывает потери. По ее словам, дальше драматизировать ситуацию смысла нет, так как ситуация с санкциями находится в подвешенном состоянии и получит развитие только осенью.

В лидерах роста в конце дня акции «САФМАРА» (+9,5%) и «РуссНефти» (+5%). В лидерах падения акции «Россетей» – 1,8%.