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13.08.18 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге восстановят памятник Николаю I за 52 млн рублей

Также отреставрируют фонари рядом с памятником

В Петербурге отреставрируют памятник Николаю I за 52 млн рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок, размещенных в понедельник.

На восстановление самого памятника выделили 27,6 млн рублей, а 24,3 млн рублей пойдут на реставрацию фонарей рядом с ним. Победителя тендера объявят 3 сентября. Конец работ намечен на 10 декабря.

Отметим, памятник находится на Исаакиевской площади. Его начали строить в 1856 году после смерти императора. Открытие сооружение состоялось в 1859 году.

 

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