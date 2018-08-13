В Петербурге восстановят памятник Николаю I за 52 млн рублей Также отреставрируют фонари рядом с памятником

В Петербурге отреставрируют памятник Николаю I за 52 млн рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок, размещенных в понедельник.

На восстановление самого памятника выделили 27,6 млн рублей, а 24,3 млн рублей пойдут на реставрацию фонарей рядом с ним. Победителя тендера объявят 3 сентября. Конец работ намечен на 10 декабря.

Отметим, памятник находится на Исаакиевской площади. Его начали строить в 1856 году после смерти императора. Открытие сооружение состоялось в 1859 году.