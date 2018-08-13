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13.08.18 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Профицит бюджета РФ составил 2,5% ВВП с начала 2018 года

Доходы – 10,4 трлн рублей, расходы – 9,1 трлн рублей

бюджет

Коллаж АБН

За январь-июля 2018 года профицит бюджета России составил 2,5%. Это следует из материалов министерства финансов РФ, опубликованных в понедельник.

В денежном выражении профицит составил 1,3 трлн рублей. По итогам того же периода 2017 года в РФ был дефицит бюджета в 0,8%. Доходы бюджета в 2018 году составили 10,4 трлн рублей, а расходы – 9,1 трлн рублей. Нефтегазовая отрасль принесла 4,6 трлн доходов, ненефтегазовые доходы составили 5,8 трлн рублей.

Напомним, в мае профицит бюджета с начла года составлял 877 млрд рублей. Доходы бюджета за первое полугодие 2018 года составили 8,6 трлн рублей, а расходы – 7,7 трлн рублей.

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