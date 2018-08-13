РСПП обратился к Путину с просьбой вмешаться в споры об изъятии сверхприбыли металлургов Он оценил потери российского фондового рынка в случае реализации предложения в 3 трлн рублей

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился в письме к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в споры об изъятии сверхприбыли у металлургических и химических предприятий. Об этом в понедельник сообщает РБК.

Шохин оценил потери российского фондового рынка в случае реализации предложения в 3 трлн рублей. Он отметил, что акции компаний уже упали на фоне дискуссии. «Можно оценить, что уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%», — предположил Шохин. Также он напомнил, что идея изъятия сверхприбыли противоречит обещанию властей, что налоги, кроме НДС, в 2019-2024 годах подниматься не будут.

Напомним, ранее советник президента Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыль у металлургических и химических предприятий. Инициатива подразумевает изъятие 513,7 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год. В список предприятий, которые попадают под предложение Белоусова, попали такие компании как «Норникель», «Алроса», «Сибур» и другие.