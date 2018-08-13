Сверхдоходы, валюта, приватность и ВЭБ. Итоги понедельника

Из-за идеи Белоусова об изъятии сверхприбыли российские миллиардеры потеряли порядка $3 млрд. Металлургические и химические компании потеряли до 4% состояния.
Пользователи «Вконтакте» смогут сделать профиль закрытым для аккаунтов, не входящих в список друзей. Также соцсеть уберет отображение списка тех, кто делает репост записей.
ЦБ 9 августа приостановил закупку валюты для Минфина. А накануне ЦБ закупил валюты на 8,4 млрд рублей.
Доллар на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей впервые за два года. На открытии торгов он стоил 68,66 рублей.
«Внешэкономбанк» собирается закрыть дочерний украинский «Проминвестбанк». Госкорпорация решила сворачивать бизнес на Украине.
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