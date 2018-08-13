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13.08.18 / 11:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Теплосеть» Петербурга наполовину закончила подготовку к новому отопительному сезону

Но нужно модернизировать еще 43 км теплосетей

Фото АБН

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнили более 50% плана подготовки к новому отопительному сезону. Об этом в организации сообщили в понедельник.

Как отметил директор по капитальному строительству компании Вячеслав Игнатенок, «Теплосеть» до начала нового сезона планирует модернизировать 43 объекта общей длиной 33,55 км труб. По программе капремонта труб из 25 км заменено пока что 14,9 км труб (60% годового плана).

В числе мер по подготовке к новому отопительному сезону «Теплосеть» проводила испытания труб на прочность и плотность. Испытания начали сразу после завершения предыдущего отопительного сезона в мае 2018 года. Их прерывали на период проведения чемпионата мира по футболу.

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