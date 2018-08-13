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13.08.18 / 19:22 Новости / Россия и мир

Ученые создали огнестойкую древесину

Материал может месяц сохранять свои свойства в воде и кислоте

Ученые из Хэфэйской национальной лаборатории создали искусственную древесину с повышенной устойчивостью к огню, воде и кислоте. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в Science Advances.

Искусственную древесину изготовили из полимерных материалов. По составу и структуре она напоминает настоящую, но материал более огнестоек и способен сохранять свои свойства после месячного пребывания в воде или серной кислоте.

Добавим, в июне группа российских и китайских ученых из Сколковского института науки и технологий обнаружила новый сверхтвердый материал. Обнаруженное ими вещество WB5 на 50% прочнее самого твердого в настоящий момент вещества победита. Новое вещество относится к системе вольфрам-бор.

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