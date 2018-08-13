Ученые создали огнестойкую древесину Материал может месяц сохранять свои свойства в воде и кислоте

Ученые из Хэфэйской национальной лаборатории создали искусственную древесину с повышенной устойчивостью к огню, воде и кислоте. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в Science Advances.

Искусственную древесину изготовили из полимерных материалов. По составу и структуре она напоминает настоящую, но материал более огнестоек и способен сохранять свои свойства после месячного пребывания в воде или серной кислоте.

Добавим, в июне группа российских и китайских ученых из Сколковского института науки и технологий обнаружила новый сверхтвердый материал. Обнаруженное ими вещество WB5 на 50% прочнее самого твердого в настоящий момент вещества победита. Новое вещество относится к системе вольфрам-бор.