В Петербурге стали чаще обращаться с жалобами в жилищную инспекцию В июле поступило 2,7 тыс. обращений

В Петербурге увеличилось количество обращений горожан в жилищную инспекцию. Об этом в инспекции сообщили в понедельник.

Сообщается, что в июле поступило 2,7 тыс. обращений, что на 187 обращений больше, чем в этом же месяце 2017 года. При этом наибольшее число обращений поступило из Невского, Центрального и Выборгского районов. В основном они касались вопросов содержания общего имущества многоквартирных домов, а также неверного расчета стоимости коммунальных услуг.

Добавим, контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности аварийно-восстановительной службы жилфонда. Палате предстоит проанализировать расходование бюджетных средств за 2016-2018 года. За этот период служба получила 720 млн рублей из бюджета.