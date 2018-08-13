Все новости

13.08.18 / 17:47 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге стали чаще обращаться с жалобами в жилищную инспекцию

В июле поступило 2,7 тыс. обращений

Фото АБН

В Петербурге увеличилось количество обращений горожан в жилищную инспекцию. Об этом в инспекции сообщили в понедельник.

Сообщается, что в июле поступило 2,7 тыс. обращений, что на 187 обращений больше, чем в этом же месяце 2017 года. При этом наибольшее число обращений поступило из Невского, Центрального и Выборгского районов. В основном они касались вопросов содержания общего имущества многоквартирных домов, а также неверного расчета стоимости коммунальных услуг.

Добавим, контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности аварийно-восстановительной службы жилфонда. Палате предстоит проанализировать расходование бюджетных средств за 2016-2018 года. За этот период служба получила 720 млн рублей из бюджета.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.