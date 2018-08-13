Ученые снизили побочный эффект химиотерапии с помощью искусственного интеллекта ИИ рассчитывает график приема препаратов, исходя из веса пациента

Ученые из MIT смогли снизить побочные эффекты химиотерапии с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть рассчитывала графики применения препаратов, которые позволили существенно сократить дозы, сообщает MIT.

Нейросеть DeepMind смогла рассчитать график приема препаратов, используя данные о лекарствах, а также данные о весе пациента. В результате постоянной коррекции плана дозировка и частота применения препаратов значительно снизились, и пациенты стали чувствовать себя лучше.

Добавим, ранее австралийские ученые создали вещество, способное «усыпить» раковые клетки. Вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B, которые играют важнейшую роль в функционировании раковых клеток. Подавление белков новым веществом увеличило продолжительность жизни подопытных мышей в четыре раза.