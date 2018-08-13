В Петербурге рассмотрят законопроект о льготах по взносам за капремонт В начале осенней сессии

В Заксобрание Петербурга внесли законопроект о льготах по взносам за капремонт для пенсионеров, вместе с которыми проживают инвалиды I и II групп. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Законопроект внесла фракция «Единая Россия». Он предполагает изменения в Социальном кодексе города, согласно которым собственникам жилых помещений старше 70 лет, проживающим с инвалидами, полагается компенсация по взносам за капремонт. Законопроект предварительно поддержал губернатор Георгий Полтавченко. В начале осенней сессии его рассмотрят в городском парламенте.

Добавим, власти Петербурга планируют в 2018-2019 годах закупить квартиры для льготников на общую сумму 9 млрд рублей. Жилье будут закупать на аукционах по начальной (максимальной) цене 69,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Его предоставят многодетным семьям, ветеранам, детям-сиротам и другим льготным категориям граждан.