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13.08.18 / 10:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Завод Nissan в Петербурге возобновил работу

Ранее уходил на летние каникулы

Автозавод Nissan в Петербурге возобновил работу. Об этом в понедельник сообщили на заводе.

Коллектив планово вышел на работу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Напомним, с 23 июля все работники находились в плановом трехнедельном отпуске.

Завод работает в промзоне Петербурга с 2009 года. Его производственная мощность составляет 100 тыс. авто в год. С конвейера сходят три модели: Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai. В прошлом году завод выпустил почти 46 тыс. авто.

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