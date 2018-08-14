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14.08.18 / 14:09 Новости / Петербург и Ленобласть

За первую неделю закрытия «Академической» 250 тыс. человек воспользовались автобусами на замену

Закрытие станции компенсируют пять маршрутов

За первую неделю закрытия станции метро «Академическая» (с 30 июля по 7 августа) в Петербурге автобусами в этом районе воспользовались 250 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщили в «Пассажиравтотрансе».

«Пассажиравтотранс» увеличил количество двухсекционных автобусов особо большой вместимости на маршрутах рядом с «Академической». Также специалисты ведут мониторинг пассажиропотока. В «Пассажиравтотрансе» обещают, что если количество пассажиров резко увеличится, на линии отправят дополнительные автобусы.

Отметим, закрытие станции компенсируют пять маршрутов. До метро «Гражданский проспект» продлены трассы автобусов №№ 102, 153,178 К метро «Политехническая» через «Академическую» идут автобусы №№ 61, 143.

Капремонт «Академической» начался 30 июля. Станцию закрыли на 11 месяцев.

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