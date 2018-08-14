«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta На четыре типа кузова

«АвтоВАЗ» объявил о начале производства в Тольятти автомобилей нового семейства Lada Granta. Об этом стало известно во вторник.

Новое семейство будет состоять из четырех типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. У новой линейки Granta обновили переднюю частью кузова. Фары на темной глянцевой подложке теперь по-другому вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а графика с символом новой линейки визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Премьера перед широкой публикой состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

Напомним, «АвтоВАЗ» показал обновленную версию Granta в середине июля. Тогда была представлена комплектация седан. В компании полагают, что новому автомобилю удалось создать актуальный дизайн (уменьшенный «визуальный вес» и расширенные габариты автомобиля). Отметим, марке Lada принадлежит доля в 20% российского рынка.